Ongezien: Braziliaanse gezondheidsautoriteiten leggen match tussen Brazilië-Argentinië stil om vier Argentijnen van het veld te halen

Merkwaardige taferelen tijdens de altijd al beladen confrontatie tussen Brazilië en Argentinië. De match was nog geen tien minuten ver of het spel lag al stil. Braziliaanse officials kwamen het veld op om vier spelers van Argentinië eraf te halen. De match werd eerst stilgelegd, maar is nu ook definitief gestaakt.

De vier Argentijnen – Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso en Emiliano Buendia – zouden volgens de Braziliaanse coronamaatregelen in quarantaine moeten omdat ze in Engeland spelen. Passagiers die de afgelopen 14 dagen in Groot-Brittannië waren, moeten bij aankomst in Brazilië ook nog eens 14 dagen in quarantaine verblijven. De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hadden de boosdoeners in het spelershotel al opgedragen onmiddellijk in isolatie te gaan, maar uiteindelijk stonden Martinez, Romero en Lo Celso toch gewoon in de basis. Buendia zat op de bank.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Argentijnse spelersploeg trok gezamenlijk naar de catacomben en de match werd ook officieel opgeschort. Maar de supporters in het stadion hoefden niet te treuren: de Braziliaanse ploeg besliste om een open training te houden om de fans toch nog een beetje te entertainen. Gekker wordt het niet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© REUTERS

Ploegmaats Neymar en Messi kunnen het niet geloven — © AFP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe het nu voort moet, is nog niet duidelijk.