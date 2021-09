#samenzomeren, dat was het evenement waarmee CD&V nog eens een evenement organiseerde. Het is de eerste partij van het land die dat doet. Zelf noemen ze het een nieuwjaarsreceptie bij de start van een nieuw politiek jaar vol nieuwe uitdagingen. “Ook in de toekomst zal CD&V de grootste partij van Limburg blijven”, klonk het vol zelfvertrouwen.