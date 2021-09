Lommel en United B pakken overtuigende bekerwinst

Lommel overrompelde Comblain zowel aanvallend als verdedigend: 30-14 na 10’. Liefst

zes Limburgers eindigden in de dubbele cijfers in een bij momenten attractieve wedstrijd. Door deze zege eindigt Lommel minstens op de tweede plaats in poule E en is dus zeker geplaatst voor de 1/16de finales. In groep G werd Spa versmacht door de hoge intensiteit waarmee Limburg United B opnieuw speelde. Ravert en Ceyssens hielden het inside goed gesloten, terwijl Jarne Lesuisse zich opnieuw tot topscorer kroonde. De 20-jarige Fransman Maxime Carène maakte zijn debuut. De vrouwen van Houthalen (zonder de geblesseerde Carmans) plaatsten zich probleemloos voor de tweede ronde. Daarin moeten de Limburgers op bezoek bij de winnaar van Ciney-Royal IV Brussels. In de beker van Vlaanderen waren er enkel verrassingen in negatieve zin. Miners Beringen B, Sint-Truiden en Limburg United C verloren van 1ste provincialers Vagant Kortrijk, Izegem en Koekelare. Athenas Lummen won met een overal aanwezige Bully overtuigend de oefenmatch in Utrecht. (rac/jope)