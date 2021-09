50 goals op 50 matchen: Romelu Lukaku kan duivelsgoed doelpuntenrapport voorleggen

Lang heeft Romelu Lukaku er niet op moeten wachten. In zijn honderdste interland deed de Chelsea-spits al na acht minuten de netten bol staan met een fraaie trap. Dat doelpunt was meteen ook goed voor een ander fabelachtig record: het was zijn vijftigste doelpunt in zijn laatste vijftig wedstrijden voor de Rode Duivels. Cijfers van een absolute wereldspits.