Onbekenden braken zaterdag het raam van een huis op de Luikersteenweg open. De daders werden opgeschrikt en sloegen zonder buit op de vlucht. De melding kwam om 23.15 uur binnen.

In de Fonteinstraat in Hasselt werd vrijdag om 12 uur een inbraak in een gemeenschappelijke garage van een appartementsblok vastgesteld. Er werd en fiets gestolen. ppn