Dit was het voetbalweekend in eerste provinciale

De door de trainers vooruitgeschoven titelkandidaten Schoonbeek-Beverst en Zepperen-Brustem pakten al direct overtuigend uit en wonnen met 2-0 van respectievelijk Herk FC en Herkol. Torpedo liet wel punten liggen en moest in Millen met een punt vrede nemen. Maar daar staat tegenover dat Bree-Beek overtuigend uithaalde in Maasmechelen. Wel met de randbemerking dat EMM een uur lang met tien verder moest. Opvallend was de 0-2-zege van Juve op het terrein van Helson. In Achel-Zonhoven en Eksel-Bregel kwam er geen afscheiding. (jc)