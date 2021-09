Politie plukt zestienjarige chauffeur uit het verkeer in Beringen

De politie Beringen-Ham-Tessenderlo organiseerde voorbije weekend snelheids- en verkeerscontroles. Ze haalden in totaal drie wagens uit het verkeer en trokken evenveel rijbewijzen in. Maar het meest frappante feit was het betrappen van een zestienjarige achter het stuur in Beringen. Hij reed rond met een vriend die een jaartje ouder was. De tiener was een van de twee chauffeurs die de politie zonder geldig rijbewijs tegenhield. De nodige pv’s werden opgesteld.

Voorts waren er nog tal van snelheidscontroles. Daarbij werden chauffeurs aan hoge snelheden geflitst. Zo was er iemand die 120 km/uur op de Kasteletsingel reed (70 km/uur toegelaten), een bestuurder die 130 km/uur haalde op de Beverlosesteenweg (max 70 km/uur) en een derde aan 135 km/uur op de Paalsesteenweg (70 km/uur). Zij waren de uitschieters.

ppn