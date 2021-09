Beringen

Zo’n 1.500 feestvierders gingen zondag in Be-Mine in Beringen uit de bol op ‘Thé Dansant Freak Circus’. Het concept van Thé Dansant is simpel: een fuif op klaarlichte dag. “Ideaal, want ik moet morgenvroeg om 6 uur gaan werken”, knipoogt Heleen Cornelissen uit Oudsbergen.