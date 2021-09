Vrouw blaast positief bij alcoholcontrole, maar kruipt terug achter het stuur

Hasselt/Zonhoven

In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad alcohol- en drugscontroles op drie locaties in de zone. In Hasselt werd er gecontroleerd op de Thonissenlaan en op de Research Campus. In Zonhoven werd er halt gehouden op de N74. 465 van de 485 gecontroleerde bestuurders bliezen negatief. Zestien bestuurders hadden te veel gedronken en één bestuurder zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Deze bestuurders moesten hun rijbewijs (tijdelijk) inleveren. Eén van deze bestuurders nam na het afleggen van een positieve ademtest en indienen van het rijbewijs terug plaats achter het stuur. Ze werd terug uit het verkeer gehaald en zag het voertuig dan ook getakeld worden. Een andere bestuurder merkte de controlepost niet op en reed de signalisatie van de controle om. De bestuurder werd uit het verkeer gehaald en bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Daarnaast werd er zaterdagavond op de N74 in Zonhoven een snelheidscontrole gehouden. 1.162 van de 1.231 bestuurders hielden zich aan de maximum toegelaten snelheid van 90 kilometer per uur.

Eén bestuurder haalde hier een snelheid van 158 kilometer per uur. ppn