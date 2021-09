In het schooljaar 2020-2021 volgde bijna 43 procent van de leerlingen les in het aso. Dat is het hoogste cijfer van de laatste tien jaar. Dat jongeren, leerkrachten en ouders er vaak alles aan doen om leerlingen in het aso te houden, leidt niet alleen tot frustratie, maar ook tot gemiste kansen. Een leerling, ex-leerling en leerkracht getuigen.