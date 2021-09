Meers en Donné in een bizar duel. — © Tom Palmaers

KMR Biesen heeft haar favorietenrol in 3A volop waargemaakt in het burentreffen met Heis. Eenmaal draaischijf en uitblinker Steffen Hayen de score had geopend, kwam een moedige thuisploeg handen en voeten te kort om alle gaten te dichten.