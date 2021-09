Befaamde “Messi-fax” duikt op in Spaanse krant

Dat Lionel Messi een tijdje aasde op een transfer bij Barcelona is geweten, nu lekte ook de fameuze fax uit waarmee Messi een transfervrij vertrek probeerde af te dwingen. Hoe de Catalaanse krant Mundo Deportivo eraan is geraakt, is niet bekend.

In het eenjarig contract dat Messi vorig jaar nog had bij Barcelona stond een verraderlijke clausule. De Argentijnse superster kon namelijk om een ontbinding van dat resterende contract vragen als hij voor 10 juni een aanvraag indiende. En zo geschiedde. Op 24 augustus, meer bepaald om 18u19 zoals te zien in de fax, vroeg Messi die clausule ook aan. Op die manier zou hij dus transfervrij Barcelona kunnen verlaten. De gênante 8-2 nederlaag van tien dagen eerder in de Champions League tegen Bayern München was wellicht de druppel die de emmer voor Messi deed overlopen.

Messi kon niet op een bereidwillige medewerking van Barcelona rekenen, want volgens de ploeg zou de deadline van 10 juni verlopen zijn. Dat was niet zo volgens Messi en vermeldde dan ook in zijn fax dat hij wel op tijd was, zeker gezien het merkwaardige verloop van het door corona geteisterde seizoen 19/20. Het seizoen lag ook drie maanden stil en eindigde pas in augustus. Messi zou zijn fax daags na de Champions League-finale tussen Bayern München en PSG doorgestuurd hebben. Mét de mededeling dat het seizoen nu pas echt ten einde was.

De Argentijn deed een nieuwe poging en vroeg het Catalaanse bestuur om zijn contract op 30 augustus 2020 onmiddellijk te beëindigen. Maar opnieuw wilde de clubleiding niet van meewerking weten, waardoor Messi gewoon bij de club bleef en er tijdens het afgelopen seizoen zelfs nog een akkoord bereikt werd voor een nieuw contract. Omwille van de slechte economische situatie en de regels van de Spaanse voetbalbond kon dat contract niet officieel gemaakt worden. Met een transfervrije overgang naar Paris Saint-Germain als gevolg.