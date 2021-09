Bazart-frontman Mathieu Terryn viert huwelijk in Spanje

Begin deze zomer stapten Mathieu Terryn en Marie Wynants in het huwelijksbootje. In Portugal zetten ze het feestje verder.

In januari 2020 ging Terryn op de knieën voor zijn jeugdliefde. Nog maar een jaar waren ze een koppel, maar ze zijn al beste vrienden sinds hun achtste. Nadat bij zowel Terryn als Wynants eerdere relaties spaak liepen, sprong de vonk tussen hen over op reis.

“We hadden nood aan wat tijd. In Griekenland sloeg de vonk wél over. Het was heel ongemakkelijk in het begin, ook voor onze vrienden. Maar gelukkig kennen we elkaar zo goed dat we ermee konden lachen”, liet het koppel eerder al optekenen.

Begin deze zomer stapte het koppel officieel in het huwelijksbootje, een blijde gebeurtenis die nu wordt verdergezet met een feestje in Spanje. Afgaande op de foto’s die zowel Terryn als goeie vrienden Kat Kerkhofs en Kevin Janssens op Instagram deelden, werd de ceremonie op een zonnige locatie nog eens overgedaan. En net zo hard gefeest, natuurlijk.

© Instagram Kat Kerkhofs