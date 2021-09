Tibo Vyvey en Marlon Colpaert verlengen hun Europese titel op EK roeien U23

Colpaert en Vyvey op het vorige EK in Duitsland — © BELGA_HANDOUT

Het Belgische duo Tibo Vyvey en Marlon Colpaert heeft zondag zijn Europese beloftetitel in de lichte dubbeltwee verlengd op het Europees kampioenschap roeien voor U23 in het Poolse Kruszwicka.

De titelverdedigers namen het voortouw van bij de start. Op 1.000 m sloegen ze een aanval van de Zwitsers Ahumada en Struzina af om uiteindelijk te triomferen in 6:17.42.

Vyvey en Colpaert veroverden zo hun derde medaille in deze categorie, na het brons van twee maanden geleden op het WK voor beloften in het Tsjechische Racice.

Bij de vrouwen werden Caitlin Govaert en Mazarine Guilbert vijfde in de A-finale van de dubbeltwee, gewonnen door Griekenland, voor Roemenië en Litouwen. Govaert en Guilbert hadden zich via de herkansingen geplaatst voor de eindstrijd met de beste zes duo’s. Op het voorbije WK werden de Belgen negende (3e in B-finale), achter acht Europese landen.