Matej Mohoric wint de slotrit van de BeNeLux Tour na knappe solo, Colbrelli pakt eindzege

Vanaf het begin ging het bijzonder hard. In het eerste uur lieten de renners een gemiddelde van bijna 51 km/u optekenen. Door dit hoge tempo kon er zich niet meteen kopgroep vormen. Na 60 km dan toch een ontsnapping. Elf renners, met daarbij onder andere Philippe Gilbert, Dries Devenyns en Tosh Van de Sande waagden hun kans. Maar groot werd die voorsprong nooit.

Door die kleine voorsprong konden enkele renners bij de tweede passage op de muur de sprong naar kop wagen. Het was onder impuls van een ijzersterke Kasper Asgreen dat een groepje met daarbij ook nog Campenaerts, McNulty en Mohoric naar de kop van de wedstrijd reed. Van de oorspronkelijke kopgroep kon niemand volgen. Zo reden er met nog 50 km te gaan drie renners uit de top tien van het klassement in de nieuwgevormde kopgroep. Maar ook die voorsprong werd nooit groter dan een minuut. Op 30km van de meet was het McNulty die er als eerste de brui aan gaf, tijdens de laatste doortocht op de muur werden ook de andere drie gegrepen. Met nog 25km te gaan was alles te herdoen.

Maar de nummer twee in het klassement, Matej Mohoric had nog wat reserve in de tank en ging er in de afdaling opnieuw vandoor. Hij begon aan de Bosberg met een tiental seconden voorsprong op een achtervolgende groep van drie. Leider Sonny Colbrelli, die geen risico wou nemen om Mohoric te ver te laten uitlopen, ging samen met Kasper Asgreen en Tim Wellens in de achtervolging. Voor Wellens ging het echter te snel, hij moest lossen en sloot aan bij een groepje met daarbij enkele grote namen als Sagan, Campenaerts, Benoot en Stuyven. Zij volgden op een dikke halve minuut van de leider. Tien kilometer voor de meet werden ook Asgreen en Colbrelli gegrepen door deze achtervolgende groep.

De ritwinst van Mohoric kwam niet meer in gevaar, het was enkel de vraag of hij ook nog de eindwinst kon pakken. Daarvoor moest hij 35 seconden voor Colbrelli eindigen. Maar dankzij een late uitval van Tom Dumoulin waar Colbrelli goed op reageerde, kwam de eindwinst voor de Italiaan niet meer in gevaar.