Wout van Aert triomfeert in eerste etappe Ronde van Groot-Brittannië

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft in de eerste rit van de Ronde van Groot-Brittannië meteen getoond dat hij klaar is voor het aankomende WK. In een sprint bergop kwam hij in Bodmin voor Nils Eekhoff (Team DSM) en Gonzalo Serrano (Movistar) over de streep. Onze landgenoot wordt ook meteen de eerste leider.

Vorig jaar vond er geen Tour of Britain plaats, maar nu de achtdaagse rittenkoers terug is, laat Wout van Aert meteen van zich horen om na Mathieu van der Poel in 2019 deze ronde te winnen. In een hellende aankomst klopte hij noorderbuur Nils Eekhoff en Spanjaard Serrano. Xandro Meurisse werd na Julian Alaphilippe nog negende.

Een vijftal renners, waarvan drie Britten, zorgde voor de vlucht van de dag. De voorsprong bleef rond de anderhalve minuut hangen, maar door toedoen van Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick Step werden ze op 20 km van de streep allemaal ingerekend. Beide teams wilden namelijk respectievelijk van Aert en Cavendish / Alaphilippe in een goeie positie brengen. En het was de Fransman die in de laatste 400 meter versnelde, maar uiteindelijk werd hij nog bijgebeend door een uitgedund peloton waarin van Aert de sterkste van de klas bleek.

