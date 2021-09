Open prikdagen in vaccinatiecentrum Panishof

Je kan je dinsdag vrij aanmelden in het vaccinatiecentrum in Borgloon, een afspraak is niet nodig. Je krijgt dan een Johnson & Johnson-vaccin toegediend, waarmee je meteen volledig gevaccineerd bent. Inwoners die hun tweede dosis AstraZeneca gemist hebben, kunnen ook op 7 september terecht in het vaccinatiecentrum regio Borgloon. Dit is de allerlaatste dag dat er met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd wordt.

Op woensdag 8 september krijg je bovendien nog een allerlaatste kans om een eerste dosis van het Pfizer-vaccin te ontvangen. De tweede prik wordt dan ingepland op 29 september. Jongeren tussen 12 en 15 jaar moeten steeds begeleid worden door een ouder of voogd of een toestemmingsbrief meebrengen. Wie zijn tweede prik Pfizer gemist heeft, kan hiervoor ook op 8 september in het vaccinatiecentrum terecht, op voorwaarde dat er een interval van drie weken tussen de twee dosissen zit.