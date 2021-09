Hij kwam, hij zag en hij overwon. Van enige druk was niks te merken bij Max Verstappen tijdens zijn langverwachte ‘echte’ thuisrace in Zandvoort. De Nederlander begon vanaf pole position en hield de Mercedes’ van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de hele race af. Verstappen is dankzij zijn zege ook opnieuw WK-leider.