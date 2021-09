Sarah Harding van Girls Aloud op 39-jarige leeftijd overleden

Sarah Harding, die in 2002 bekendheid verwierf als lid van de Britse meidengroep Girls Aloud, is overleden op. De zangeres kampte ongeveer een jaar met borstkanker en werd 39 jaar.

De moeder van Harding deelde het droevige nieuws via Instagram. Ze postte een zwart-wit foto van de ster waaronder ze schreef: “Met diep verdriet deel ik vandaag het nieuws dat mijn prachtige dochter Sarah is overleden. Ik wil iedereen bedanken voor hun steun van het afgelopen jaar. Weten dat er van haar werd gehouden, gaf Sarah veel kracht.”

Samen met Cheryl Cole, Nicola, Kimberley Wash en Nadine Coyla nam Harding in 2002 deel aan het programma Popstar: the rivals. Daar ontstond Girls Aloud, de groep waarmee ze succes zou oogsten. Vooral het nummer The promise was populair. In 2013 hield de groep op te bestaan, maar Harding stond ook op de planken in musicals en speelde in films.

In augustus 2020 vertelde de zangers dat ze borstkanker had, en dat de ziekte al gevorderd was naar andere delen van haar lichaam. Afgelopen maart liet ze nog optekenen dat ze ‘Kerstmis niet meer zou halen.’(dewo)