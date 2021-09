Okra Heilig Hart start activiteiten feestelijk weer op

Meer dan 80 leden werden hartelijk welkom geheten door Ilona, voorzitster van Okra Heilig Hart. De onwennigheid bij het binnenkomen verdween al snel dankzij het lekkere aperitiefje. "We zagen heel gelukkige mensen", klinkt het. "Gelukkig omdat ze weer mochten samenkomen, gelukkig om mekaar weer te ontmoeten, gelukkig omdat we er nog allemaal bij zijn. Een 'foodcar' bracht het kermisgevoel weer naar boven: lekkere frietjes met alles erop en eraan en verschillende soorten pasta. Lekker! Ook het klassieke ijsje ontbrak niet. Het was een heerlijke namiddag met veel vriendschap en plezier. Dit was Okra Heilig Hart ten voeten uit."