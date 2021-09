Zesdejaars FLX basisonderwijs racen het nieuwe schooljaar in

De leerlingen van het zesde leerjaar van FLX basisonderwijs hebben tijdens de eerste dagen van het schooljaar raceauto’s ontworpen tijdens de technieklessen. "Onze school zet bewust in op zelfontdekkend leren en experimenteren in de klas", klinkt het. "Fouten maken mag, daar leren we immers uit." De kinderen werden dan ook op de proef gesteld tijdens dit project.

De leerlingen onderzochten eerst het begrip ‘magnetisme’ en ontdekten zo magnetische velden en aantrekkingskrachten of afstotingskrachten. Vervolgens ontwierpen ze zelf een voertuig aan de hand van de volgende criteria: het is een wagentje en het wagentje wordt aangedreven door twee magneten die elkaar afstoten.

De leerlingen gingen in groepjes aan de slag en startten met het ontwerpen van een bouwtekening. “Tijdens de technieklessen werkten we ook met trial and error”, klinkt het . De leerlingen testten hun wagentjes uit en keken of er bijgestuurd moest worden. Tot slot raceten de wagentjes om de allersnelste tijd. De kinderen leerden om verbanden te leggen tussen de snelste wagen en de snelste tijd en verklaarden dit in hun eigen woorden.

De verwondering tijdens de race was te horen aan het gejoel van de klas en je kon ze ook aflezen op de gezichten van de leerlingen. Enkele kinderen ontdekten technische talenten waarvan ze niet wisten dat ze het in zich hadden. “En laat het ontdekken van die talenten nu ook nog eens ons schoolthema zijn”, klinkt het bij FLX. “Dan kan je als leerkracht en als school niet anders dan tevreden en trots zijn met de start van het nieuwe schooljaar. Op naar meer prikkelende ervaringen.”