Spectaculaire sluitingsceremonie met vier Belgische atleten maakt einde aan Paralympische Spelen

De Paralympische Spelen in Tokio zitten erop. Zondag viel met de sluitingsceremonie in het Olympisch Stadion in de Japanse hoofdstad het doek over de zestiende Paralympics.

Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, en Andrew Parsons, de Braziliaanse voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), droegen de paralympische vlag over aan Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, over drie jaar de gaststad van de volgende Olympische en Paralympische Spelen.

Parsons bedankte de organisatie. “Tegen alle verwachtingen in is het ons gelukt. Aan de Japanse bevolking: jullie hebben dit gedaan, met dank aan jullie enthousiasme en passie. Deze Spelen waren niet alleen historisch, maar ook fantastisch. Dit mag eigenlijk geen slotceremonie zijn, maar een opening naar een prachtige en inclusieve samenleving. “

De Japanse kroonprins Akashino en premier Yoshihide Suga waren ook aanwezig bij de sluitingsceremonie. Op het einde van de ceremonie werd de vlam gedoofd.

Van Belgische zijde woonden vier atleten de slotceremonie bij. Peter Genyn, die vrijdag nog goud won op de 100 meter in de T51-klasse en eerder ook zilver pakte op de 200 meter, droeg de Belgische vlag. De 44-jarige rolstoelsprinter was vijf jaar geleden bij de slotceremonie van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro ook al de Belgische vlaggendrager. Ook Roger Habsch, Joyce Lefevre en Gitte Haenen waren aanwezig. Zij kwamen allen vrijdag en zaterdag nog in actie.

32 Belgische atleten namen in totaal deel aan de Paralympische Spelen in Tokio. De meeste atleten keerden snel na hun competitie al huiswaarts vanwege de strenge coronamaatregelen in de Japanse hoofdstad.

De Belgische delegatie veroverde op de zestiende Paralympische Spelen vijftien medailles, vier gouden, drie zilveren en acht bronzen. In de dressuur was er tweemaal goud voor Michèle George en tweemaal brons voor Manon Claeys. Rolstoelsprinters Peter Genyn (goud en zilver) en Roger Habsch (tweemaal brons) haalden ook twee medailles. Verder was er eremetaal voor wielrenners Tim Celen (zilver en brons), Ewoud Vromant (zilver), Maxime Hordies (brons) en het tandemduo Griet Hoet en Anneleen Monsieur (brons), en tafeltennissers Laurens Devos (goud) en Florian Van Acker (brons). België eindigde op de 31e plaats in de medailletabel.

In twaalf dagen werden 539 gouden medailles uitgereikt. China was de grote slokop met 96 paralympische titels.

