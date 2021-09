NFL-ster Tom Brady: “Corona zal nog grotere rol spelen komend seizoen”

Op vraag van de Tampa Bay Times bevestigde de 44-jarige spelmaker dat hij een positieve test aflegde. Het zou het geval geweest zijn kort na de titelviering in februari. Brady leidde de Bucs toen naar hun eerste titel in de National Football League, goed voor zijn zevende Super Bowl-triomf.

“Ik denk dat corona dit jaar nog een grotere factor zal spelen”, gaf Brady te kennen. “Zelfs al worden we getest, zal het niet zijn zoals vorig jaar.” Het NFL Network meldde ondertussen al dat 93% van de spelers ingeënt is tegen het coronavirus. Bij de Bucs is dat het geval voor het volledige team, inclusief trainer en staf.

Tampa Bay en Brady trappen het nieuwe NFL-seizoen donderdag op gang tegen de Dallas Cowboys.