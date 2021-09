België eindigt als 31ste in medailletabel Paralympische Spelen

Team Belgium sluit de Paralympische Spelen in Tokio af met een 31e plaats in de medaillestand. China prijkt helemaal bovenaan.

België veroverde in Japan vijftien medailles (4x goud, 3x zilver, 8x brons). In de dressuur was er twee maal goud voor Michèle George en twee maal brons voor Manon Claeys. Rolstoelsprinters Peter Genyn (goud en zilver) en Roger Habsch (twee maal brons) haalden ook twee medailles. Verder was er eremetaal voor wielrenners Tim Celen (zilver en brons), Ewoud Vromant (zilver), Maxime Hordies (brons) en het tandemduo Griet Hoet en Anneleen Monsieur (brons), net als tafeltennissers Laurens Devos (goud) en Florian Van Acker (brons).

China sluit de Paralympics af met 207 medailles (96x goud, 60x zilver en 51x brons). Groot-Brittannië is tweede met 124 keer eremetaal (41x goud, 38x zilver en 45x brons). De Verenigde Staten eindigen als derde met 104 medailles (37x goud, 36x zilver en 31x brons).

De Russische atleten, die onder neutrale vlag aantraden, verzamelden weliswaar meer medailles dan hun Amerikaanse collega’s (118 in totaal) maar strandden op de vierde plaats omdat er minder gouden plakken werden gewonnen (36).

Nederland sluit de top vijf met 59 medailles, waaronder 25 gouden (plus 17x zilver en 17x brons).