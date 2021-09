Roemeense kanolegende Ivan Patzaichin (71) is overleden

“Een kampioen is getransformeerd in een ster. Ivan Patzaichin heeft ons verlaten”, luidt het in een rouwbericht.

Patzaichin werd geboren in 1949 en debuteerde als sporter in 1967. Een jaar later won hij in Mexico zijn eerste gouden olympische medaille. Daarna volgden nog drie gouden plakken en drie zilveren tijdens de Spelen van 1972, 1980 en 1984. Intussen kroonde de Roemeen zich ook negen keer tot wereldkampioen. In zijn land wordt hij beschouwd als een van de grootste sportmannen ooit.

“Ivan was de grootste kanovaarder van de planeet en aller tijden. Hij won het hoogste aantal medailles, zowel in de een- als tweezit”, stelt de voorzitter van de Roemeense kano- en kajakfederatie Ioan Birladeanu.

Na zijn carrière was Patzaichin ook erg succesvol als trainer. Hij begeleidde heel wat toptalenten en won zo als coach meer dan 150 medailles op Olympische Spelen, wereld- en Europese kampioenschappen.

De voorbije maanden werd Patzaichin in het ziekenhuis behandeld voor longkanker.