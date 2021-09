Bronzen medaille voor volkspriester Gerard

Bocholt

Priester en volksmens Gerard Venken ontving zaterdagavond uit handen van burgemeester Stijn Van Baelen de bronzen medaille voor verdienste. Pastoor Gerard Venken vierde zijn gouden priesterjubileum en krijgt hiermee een plaats in een bijzonder rijtje van verdienstelijke Bocholtenaren.

Zaterdagmiddag trok schutterij Sint Joris Kaulille in vol ornaat naar de woning van de jubilerende priester. Van daaruit ging het naar de St. Benedictuskerk voor de feestelijke misviering. Tijdens de huldiging in een bomvolle St. Benedictuskerk kreeg pastoor Gerard lof en eer toegezwaaid vanuit de parochie ’s Lozen en Kaulille.

“Voor het hartverwarmende werk dat Gerard in deze halve eeuw hier heeft verzet, voor zijn gedreven engagement en de immer gulle lach. Ook voor zijn jaarlijkse dialectmissen waar hij het volk op zijn hand kreeg. Iemand die het woord in daden omzet. Iemand die mensen weet te raken en voor de zwaksten in onze samenleving opkomt. Kortom, in Bocholt en bij uitbreiding in Lozen en Kaulille hebben ze pastoor Gerard ontzettend graag”, verduidelijkte de voorzitter van de kerkraad van Lozen, Jos Bielen.

Pastoor Gerard is vooral dankbaar voor de vriendschap die hij al die jaren mocht ontmoeten. Naast zijn familie en vrienden waren ook de Zusters van Klaarland, de misdienaars van St. Oda, de Lozense en Kauliller bevolking, gemeenteraad en schepenen massaal aanwezig voor dit volksfeest op het kerkplein in Lozen. Gerard (78) genoot van de huldiging maar hield de vele lofbetuigingen af met zijn gekende kwinkslagen.

Het was burgemeester Stijn Van Baelen die Gerard uiteindelijk wist te verrassen met een bijzonder eerbetoon. “Doe maar gewoon, het handelsmerk van Gerard. Een warme mens die in daad en woord toont hoe het ook anders kan. Vooral zijn inzet voor de zwakkere in onze gemeenschap en daarbij horen zeker zijn vrienden van St. Oda. Dat er vandaag voor hen een ereplaats aan zijn eretafel is en ze meevieren, het toont wie Gerard echt is. Met deze bronzen medaille erkent Bocholt en bij uitbreiding onze hele gemeenschap de vele verdiensten van Gerard.”