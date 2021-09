Lotte Kopecky wint slotrit in Vuelta, eindzege Annemiek van Vleuten komt niet meer in gevaar

Lotte Kopecky heeft de slotrit van de Vuelta gewonnen. Onze landgenote nam in een sprint met twee de maat van de Italiaanse Elisa Longo Borghini na een 107,4 kilometer lange etappe tussen As Pontes en Santiago de Compostela. De Britse Anna Henderson werd derde op vier seconden. De Nederlandse Annemiek van Vleuten pakt de eindzege.

Na zeges in de klimtijdrit en de bergrit van zaterdag bestond er zondag nog weinig gevaar voor leidster Annemiek van Vleuten in de slotrit die over vlakke wegen naar het bedevaartsoord trok.

Een omvangrijke kopgroep van 18, met onder meer wereldkampioene Anna van der Breggen, kleurde de wedstrijd, maar veel voorsprong kregen ze nooit van het peloton. Daar controleerde Liv Racing de wedstrijd, samen met het Movistar van Annemiek van Vleuten.

Omdat het peloton fel naderde, sprongen vier rensters weg vooraan: Leah Thomas, Alena Amaliusik, Shirin van Anrooij en wereldkampioene Van der Breggen, die aan haar laatste wedstrijd bezig was voor haar team SD Worx. Voor Thomas ging het nog niet snel genoeg, op een kleine helling muisde ze er alleen vanonder. Het was nog slechts 9 km naar de finish, maar met een bonus van amper 35 seconden werd het moeilijk voor de Amerikaanse. In de laatste oplopende honderden meters werd ze overvleugeld door Kopecky en Borghini en het was de Belgische kampioene die het in de sprint haalde.

De eindwinst komt op naam van Annemiek van Vleuten. Zij volgt op de erelijst Lisa Brennauer op.