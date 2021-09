Vrouw wandelt in bikini door luchthaven: “Ze draagt tenminste een mondmasker”

Door een deugddoend reisje naar de zon smelten alle zorgen weg en wordt de dagelijkse sleur vergeten. Maar plots is het tijd om naar huis te gaan en kan het gebeuren dat je vergeet hoe je je moest gedragen in de ‘normale’ wereld. Deze onbekende vrouw was duidelijk nog in vakantiestemming toen ze naar de luchthaven van Miami ging in badkostuum. Het is niet duidelijk of ze in haar bikini mocht inschepen of wie de beelden maakte, maar de video werd al duizenden keren bekeken op Instagram. “Ze draagt tenminste een mondmasker”, klinkt het op de account van Humans Of Spirit Airlines, waar de beelden gedeeld werden.