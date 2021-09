Man en zijn hond kunnen net op tijd schuilen voor verwoestende tornado

Een van de uitlopers van de orkaan Ida die eerder deze week in de zuidelijke staat Louisiana aan land was gekomen, heeft in de staat New Jersey tot een verwoestende tornado geleid. Een man zag het allemaal gebeuren en kon nog net op tijd met zijn hond schuilen in zijn kelder, toen hij besefte dat het natuurgeweld op het punt stond om toe te slaan. Er raakte uiteindelijk niemand gewond, maar het huis van de man is onbewoonbaar verklaard.