Eindelijk… De zon schijnt, en blijft nog zeker tot donderdag schijnen. Een nazomer die heel welkom is voor zonnekloppers, maar ook een nazomer waarin we voorzichtig moeten zijn. Dat zegt dermatoloog Thomas Maselis bij VRT Nieuws. “Het zonlicht is nog altijd sterk en kan nog altijd schadelijk zijn. Zeker na de zomer die we gehad hebben.”