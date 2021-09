Op dit moment is de autokeuring niet in staat om dieselwagens met defecte of weggehaalde roetfilters op te sporen. Daar komt verandering in: op 1 juli 2022 wordt een deeltjestellertest (PN-meting) ingezet tijdens de jaarlijkse autokeuring voor dieselwagens (personenwagens en lichte vracht). Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zondagochtend.