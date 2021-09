Coach Miguel Angel Lopez legt bizarre opgave nummer drie in Vuelta uit: “Manager schreeuwde dat hij niet door mocht rijden”

Miguel Angel Lopez (Movistar) leek in de Ronde van Spanje op weg naar een podiumplaats maar stapte zaterdag tijdens de voorlaatste etappe woest uit de wedstrijd. In een gesprek met het Colombiaanse El Espectador geeft zijn schoonvader en coach Rafael Acevedo aan wat er precies aan de hand was.

Zijn dochter belde met Miguel Angel Lopez meteen na diens opgave. “Hij was in tranen omdat hij besefte dat hij na drie weken zijn doel om het podium te halen niet zou kunnen bereiken”, aldus Acevedo. De Colombiaan, twee dagen eerder nog winnaar van de koninginnenrit, raakte in de twintigste etappe achterop en kon in zijn poging om het gat met de favorieten te dichten niet rekenen op hulp van teamgenoten.

“Miguel zat op het wiel van Bernal, die vaart verloor. Hij wilde daarna zelf overnemen in de achtervolging, maar toen kwam (ploegmanager, nvdr) Eusebio Unzué zelf langs in de auto en begon hij te schreeuwen dat hij niet mocht achtervolgen. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Ik denk dat hij de benen had om te gaan, maar jammer genoeg niet met de juiste renner op pad was.”

Movistar had met Enric Mas immers een tweede ijzer in het vuur die wel mee was in de kopgroep en wilde vermijden dat Lopez met Egan Bernal een extra concurrent mee voorin zou helpen. “Nadat zijn baas hem verteld had dat hij niet door mocht rijden, is er een woordenwisseling geweest en heeft hij opgegeven. Hij zei dat als ze hem niet op het podium wilden, ze hem dan ook niet in de race wilden.”

Achteraf bood de nummer drie uit het klassement zijn excuses aan omdat hij niet had doorgezet. “Ik besloot de strijd te staken terwijl het nog helemaal niet verloren was”, slaat Lopez mea culpa in een zaterdagavond verspreid persbericht. “Nu wil ik mij excuseren bij de fans, de sponsors, de organisatoren van La Vuelta. Ik heb spijt van wat er gebeurd is en hoe het vandaag verlopen is.”

Donderdag tekende de 27-jarige Colombiaan nog voor een van de mooiste zeges uit zijn carrière. Hij won toen solo de koninginnenrit met aankomst op de loodzware Alto de Gamoniteiro en verstevigde zo zijn derde plaats in het klassement.