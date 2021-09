Elise Mertens bereikt achtste finales dubbel, nu volgt Belgisch onderonsje tegen Minnen en Van Uytvanck op US Open

De topreekshoofden versloegen op het hardcourt in New York in de tweede ronde de Noorse Ulrikke Eikeri en Française Elixane Lechemia in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 7 minuten. In de volgende ronde nemen Mertens en Hsieh het op tegen Greet Minnen en haar partner Alison Van Uytvanck.

In het enkelspel heeft Mertens (WTA 16) haar ticket voor de achtste finales beet, na een zege in de derde ronde (6-3 en 7-5) tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 21). In de achtste finales neemt de 25-jarige Mertens het op tegen de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 2), haar (voormalige) dubbelpartner.

Mertens, de nummer 1 van de wereld in het dubbel, pakte in 2019 samen met Aryna Sabalenka de dubbeltitel in New York. Met Sabalenka won ze begin dit jaar ook de Australian Open. Op Wimbledon verzekerde Mertens zich in juli met Hsieh van de eindzege.

Gillé krijgt ticket voor kwartfinales dubbel gemengd cadeau

Bij de mannen heeft Sander Gillé zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbel gemengd. De 30-jarige Limburger hoefde daarvoor zelfs niet in actie te komen. Gillé zou het aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs in de tweede ronde opnemen tegen de Argentijnen Nadia Podoroska en Maximo Gonzalez. Die gaven evenwel forfait.

In de kwartfinales spelen Gillé en Schuurs, die het achtste reekshoofd vormen, tegen de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Brit Joe Salisbury (het tweede reekshoofd). Die waren met 7-6 (7/1) en 7-5 te sterk voor de Zwitserse Belinda Bencic en de Slovaak Filip Polasek.

Eerder op de dag verloor Gillé in de tweede ronde van het mannen dubbelspel met Joran Vliegen van het Brits-Pakistaanse duo Jonny O’Mara/Aisam-Ul-Haq Qureshi in drie sets: 3-6, 6-3 en 7-6 (7/3). Vliegen speelt zondag in de tweede ronde van het dubbel gemengd met de Sloveense Andreja Klepac tegen de Australische Ellen Perez en de Braziliaan Marcelo Demoliner. In de eerste ronde wipten ze vrijdag de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Brit Jamie Murray (het vijfde reekshoofd) met 2-6, 6-4 en 12/10.