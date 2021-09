Nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty verrassend uitgeschakeld, 18-jarige qualifier blijft door US Open razen

De nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty, die favoriet was om de US Open te winnen, is zaterdag verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. Ze moest in New York het onderspit delven van de Amerikaanse Shelby Rodgers (WTA 43) met 6-2, 1-6, 7-6 (7/5).

De Australische winnares van Wimbledon in juli mist daarmee de kans om een tweede overwinning op rij te behalen. Vrijdag nog leken de kansen voor haar open te liggen nadat titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 3), geklopt werd door de 18- jarige Canadese Leylah Fernandez.

Na afloop vond de 25-jarige Barty dat ze zichzelf niets te verwijten had. “Ik had fysiek en mentaal gewoon te weinig in de tank, maar dat is OK”, zei de Australische, die eerder dit seizoen Wimbledon won. “Deze nederlaag is niet erg. Ik ga rustig slapen in het besef dat ik alles heb gegeven dat ik kon. Het was gewoonweg niet genoeg.”

Barty nam voor de zesde keer deel aan de US Open maar ze raakte er nog nooit voorbij de achtste finales. Vorig jaar zegde ze af voor het toernooi omdat ze niet naar de Verenigde Staten wilde reizen in volle coronapandemie.

Shelby Rogers speelt in de vierde ronde tegen qualifier Emma Raducanu (WTA 150). De pas 18-jarige Britse kende geen enkele moeite met de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 41): 6-0, 6-1. Met haar plaats in de achtste finales doet de jonge Raducanu even goed als op Wimbledon, waar ze als thuisspeelster bij haar debuut op het heilige gras meteen de Britse tennisharten veroverde.