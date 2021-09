Bondscoach Roberto Martinez zal voor de belangrijke WK-kwalificiatiematch tegen Tsjechië (20u45) wat correcties aanbrengen na het duel in Estland. Jan Vertonghen krijgt zijn plaats in de basiself terug en ook Youri Tielemans wordt na zijn enkelproblemen aan de aftrap verwacht. Als rechtse wingback verwachten we Castagne in het team, verdedigend toch sterker dan Saelemaekers.