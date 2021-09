Novak Djokovic heeft zich zaterdag geplaatst voor de vierde ronde (achtste finales) van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg in de derde ronde de Japanner Kei Nishikori (ATP 56) in vier sets: 6-7 (4/7), 6-3, 6-3 en 6-2. De partij duurde 3 uur en 35 minuten.