Weekend 4 en 5 september: werken spoor Aarschot-Leuven: treinen vervangen door bussen

Wie in het weekend van 4 en 5 september van Schulen met de trein naar Leuven (of verder) wil, moet rekening houden met werken dat weekend. De NMBS voorziet wel vervangbussen.

Infrabel voert tussen Holsbeek en Wezemaal werken uit aan de seininrichting in het kader van de uitrol van het Europese veiligheidssysteem ETCS. Er worden onderhoudswerken uitgevoerd tussen Aarschot en Leuven aan de bovenleiding en aan de wissels. Agentschap Wegen en Verkeer voert ook werken uit aan de brug van E314 over het spoor in Wilsele. De vervangbussen rijden tussen de stations van Aarschot en Leuven, en stoppen ook aan het station van Wezemaal. LW