Mathias Hakir wint dorpelingenkoers Rummen

Na winst in de dorpelingenkoers van Geetbets-centrum heeft de 26-jarige Mathias Hakir (WTC Kasseistoempers) ook de dorpelingenkoers van Rummen op zijn naam geschreven.

37 deelnemers stonden aan de start van de dorpelingenkoers te Rummen. Het werd een zonnige en, met een gemiddelde snelheid van 42km/u, ook zeer snelle wedstrijd waarbij uiteindelijk nog een twintigtal renners samen naar de finish sprintten. Net zoals in Geetbets toonde de 26-jarige Mathias Hakir (WTC Kasseistoempers) zich de snelste van het peloton, voor Emiel Heusdens (WTC All Bikes) en Kris Clijnen (Fc Macadam). Luc Heusdens (WTC Venise) was de beste 55-plusser en Eddy Stiers kreeg de prijs van snelste 60-plussers. LW