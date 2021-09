Re:lict zet historisch erfgoed in de kijker

In Diest start dit weekend het fesetival Re:lict. Dat staat in het teken van het erfgoed en 700 jaar Sint-Sulpitiuskerk. Vanavond staat het begijnhof in de kijker met ‘Begijnhof bij kaarslicht’. Het begijnhof van Diest is het toeristische uithangbord van Diest.

Het is door de Unesco als werelderfgoed erkend. Het wordt vanaf 18 uur tot middernacht sfeervol verlicht met meer dan 4000 kaarsjes. De traditie van het plaatsen van kaarsjes op het begijnhof gaat terug tot in de middeleeuwen. De Lage Landen hadden toen zwaar van pest te lijden, maar de kwaal werd toch bedwongen. Uit dankbaarheid zetten de begijntjes het hof veertig dagen later in kaarslicht. Vanaf 18 uur kan je gratis op het begijnhof op stap met ‘de laatste twee begijntjes’ en om 19 uur ben je welkom voor een tocht met ‘de Nachtwachter’. Die vertelt boeiende verhalen over het leven op het begijnhof. Om 19.30 uur speelt de History Channel Band. Vanaf 9 uur ’s morgens ben je ook al welkom voor de boekenbeurs. LW