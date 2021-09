Dienstencentrum De Klapstoel houdt zondag opendeurdag

Iedereen is van 9 tot 15 uur welkom. Tussen 9 en 11 uur wordt een gratis miniontbijt aangeboden. Vanaf 11 uur word je vergast op een gratis kop koffie of frisdrank. Vanaf dat uur zijn er ook demo’s. Die starten om 11 uur met een klankschalenmeditatie Om 13 uur volgt line dance en om 13.30 uur yoga. Om 14 uur is een optreden van Marie-Jeanne Vandijck gepland. Info: Dienstencentrum De Klapstoel, Diestersteenweg 42, dienstencentrum@halen.be, www.deklapstoel.be, tel. 013/46.03.78. LW