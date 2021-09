Ghislain de Mevius (Skoda Fabia R5 Evo) heeft de Omloop van Vlaanderen gewonnen, de derde manche van het Belgian Rally Championship. Voor De Mevius is het na zijn overwinning in de South Belgian Rally zijn tweede zege van het seizoen. Vincent Verschueren (VW Golf GTI) eindigde als tweede op 8.8 sec. In de tussenstand van het kampioenschap blijft Ghislain de Mevius aan de leiding.