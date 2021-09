Meunier niet, Tielemans wel op training

De Rode Duivels oefenden zaterdagavond een laatste keer met het oog op de wedstrijd tegen Tsjechië. Thomas Meunier was de enige afwezige. Youri Tielemans was wel van de partij.

Thomas Meunier trainde deze week nauwelijks en het is dan ook heel onwaarschijnlijk dat hij morgen aan de aftrap. Voor hij het voorbije weekend met Dortmund in actie kwam, had hij ook nauwelijks getraind na een quarantaine.

Youri Tielemans trainde wel mee. Hij miste de wedstrijd in Estland wegens een enkelverzwikking op training daags voor de wedstrijd. Ondanks de goede prestatie van zijn vervanger Hans Vanaken wordt Tielemans wel degelijk in de basis verwacht op zijn gebruikelijke plaats naast Axel Witsel.

In vergelijking met donderdag worden drie wijzigingen in het elftal verwacht: Vertonghen in plaats van Denayer, Castagne voor Saelemaekers en Tielemans voor Vanaken. De wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion begint om 20.45 uur. Voor het eerst in anderhalf jaar is er nog eens publiek toegelaten. Er worden 25.000 toeschouwers verwacht. (lvdw)