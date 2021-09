‘The big bang theory’-actrice Kaley Cuoco gaat scheiden

Kaley Cuoco (35), bekend als Penny uit de succesvolle sitcom The big bang theory, is niet meer samen met haar echtgenoot Karl Cook (30). In 2016 kreeg ze een relatie met de professionele ruiter, in 2018 stapten ze samen in het huwelijksbootje. “Ondanks veel diepe liefde en respect voor elkaar, hebben we beseft dat onze huidige wegen ons in tegenovergestelde richtingen hebben gebracht”, klonk het in een gezamenlijk statement.

“Er is geen woede, geen vijandigheid. We hebben deze beslissing samen genomen.” Voor Cuoco was het al haar tweede huwelijk. Van eind 2013 tot 2015 was ze getrouwd met tennisspeler Ryan Sweeting (34).(dewo)