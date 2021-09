André Hazes opent eigen kledingzaak, maar stormloop bleef uit tijdens eerste weekend

André Hazes (26) heeft een winkel geopend in het Nederlandse winkelcentrum Batavia Stad (Lelystad). De Nederlandse zanger heeft een eigen kledinglijn, AH6, en de shirtjes en truitjes daarvan liggen voor het eerst in een winkel. Als promotiestunt stond Hazes de voorbije dagen zelf achter de toonbank en hielp hij waren in te pakken.

Een echte stormloop op de tijdelijke pop-upstore bleef afgelopen weekend wel uit.

De familie Hazes heeft duidelijk ondernemersbloed. Rachel, de moeder van André, opende enkele maanden geleden een theezaak.(tove)