Als twee druppels water: dit zijn de hoofdrolspeelsters in ‘Het smelt’

Charlotte De Bruyne speelt de hoofdrol in , en de casting director vond de ideale actrice om in haar flashbacks te spelen.

Veerle Baetens (43) staat momenteel op de set van haar regiedebuut Het smelt, de verfilming van de succesvolle roman van Lize Spit. Vanop diezelfde set werd dit weekend een opvallend kiekje gedeeld. Het verhaal draait rond Eva, een vrouw die terugkeert naar haar geboortedorp om de confrontatie met de demonen uit haar verleden aan te gaan.

Dat houdt in dat de film gebruikmaakt van flashbacks. Charlotte De Bruyne (30), die je eerder al zag in Vriendinnen en De twaalf, speelt de volwassen Eva. De jongere versie van het personage wordt gespeeld door Rosa Marchant. Wie de twee naast elkaar ziet, kan niet ontkennen dat de casting director haar of zijn werk bijzonder goed heeft gedaan. Of, zoals er bij de foto geschreven staat: a match made in heaven. De film wordt in het najaar van 2022 uitgebracht.(dewo)