Cosnefroy gaat voort op elan en snelt naar winst in Tour du Jura

Na een aantrekkelijk wedstrijdverloop vormde zich in de finale een kopgroep van zeven met David Gaudu, Pierre Roland, Aurélien Paret-Peintre, Simone Velasco, Sebastian Schönberger, Alexandre Geniez en Ruben Fernandez. Mechanische problemen sloegen Pierre Rolland terug. Het peloton, onder impuls van AG2R-Citroën, was niet ver. Het was Cosnefroy die de oversteek naar voren maakte, enkel Gaudu wist aan te pikken, wat later sloot ook nog Madouas met Velasco aan. Ook Nairo Quintana pikte onder de vod van de slotkilometer nog aan bij de koplopers. Er zou om de zege gesprint worden en in die sprint toonde Cosnefroy zich de snelste.

De Fransman won vorige week ook al de Bretagne Classic en volgt op de erelijst onze landgenoot Kobe Goossens op. Hij won in 2019 toen de wedstrijd over twee dagen werd georganiseerd Vorig jaar vond de wedstrijd niet plaats omwille van de coronapandemie.

LEES OOK. Clément Champoussin wint voorlaatste rit Vuelta na spektakelstuk op slotklim