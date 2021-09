Greet Minnen verliest van 21-jarige Canadese in derde ronde US Open

Greet Minnen (WTA 104) is zaterdag uitgeschakeld in de derde ronde van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De 24-jarige Kempense, opgevist als lucky loser, verloor in twee sets met 6-1 en 6-2 van de Canadese Bianca Andreescu, het nummer zeven van de wereld en laureate van de US Open in 2019. De wedstrijd duurde 1 uur en 7 minuten.

Minnen speelde voor het eerst tegen de 21-jarige Andreescu. Die besloot vorig seizoen haar titel in New York niet te verdedigen omdat ze zich vanwege de coronapandemie niet klaar voelde om op haar beste niveau te spelen.

Zesde reekshoofd Andreescu neemt het in de achtste finales op tegen de winnares van het duel tussen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 11) en de Griekse Maria Sakkari (WTA 18).

Minnen stond voor het eerst in haar carrière in de derde ronde van een grandslamtoernooi. Op Flushing Meadows komt ze in de achtste finales van het dubbelspel nog in actie aan de zijde van haar partner Alison Van Uytvanck. Om een plaats in de kwartfinales treffen Minnen en Van Uytvanck mogelijk ‘s werelds nummer een Elise Mertens. Die vormt met de Taiwanese Hsieh Su-Wei het eerste reekshoofd. Zij moeten in de tweede ronde wel nog afrekenen met de Noorse Ulrikke Eikeri en de Française Elixane Lechemia.