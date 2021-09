WK-Belgen laten zich zien: Wellens en Campenaerts met ultieme sollicitatie, Stuyven en Benoot bevestigen prima vormpeil

Toegegeven de beste drie renners in koersen waren geen Belgen. Winnaar Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) en zijn ploegmaat Matej Mohoric staken erbovenuit. Tom Dumoulin is nog niet op zijn top, maar was bergop nog iets beter dan de vier landgenoten Jasper Stuyven (derde), Tiesj Benoot (vierde), Victor Campenaerts (vijfde) en Tim Wellens (zesde) in de achtervolgende groep op Colbrelli. Het kwartet Belgen gaf een visitekaartje af aan bondscoach Sven Vanthourenhout, al kunnen Campenaerts en Wellens voor dat WK nog niet op beide oren slapen.