Circus in Vuelta: woeste Lopez stapt in volgwagen, rijdt nadien toch verder… en geeft vervolgens alsnog op

Voor Miguel Angel Lopez is de voorlaatste etappe van de Vuelta op een ware nachtmerrie uitgedraaid. De Colombiaan van Movistar werd al vroeg in de etappe gelost na een strategisch steekspel van Bahrain-Victorious. Een woeste Lopez gaf er vervolgens de brui aan in het slot, en over de manier waarop dat gebeurde zal nog een tijd nagepraat worden.