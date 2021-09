Clément Champoussin wint voorlaatste rit Vuelta na spektakelstuk op slotklim, leider Primoz Roglic komt niet in de problemen

Clément Champoussin heeft op spectaculaire wijze de voorlaatste rit van de Vuelta gewonnen. De Fransman van AG2R-Citroën ging mee in de vroege vlucht en werd op de slotklim voorbijgeraasd door de favorieten, maar door het tactisch steekspel in die groep kon Champoussin op verrassende wijze zijn allereerste profzege boeken. Primoz Roglic werd tweede en is zo goed als zeker van eindwinst.

De voorlaatste etappe van de Vuelta voerde de renners over 202 kilometer van Sanxenxo naar Castro de Herville, waar de finishlijn bovenop een helling van tweede categorie werd getrokken. Met nog vier andere hellingen - één van derde, twee van tweede en één van eerste categorie - beloofde het nog een pittige rit te worden na drie weken koers.

Op papier leek het parcours van etappe twintig geen spek naar de bek van Stan Dewulf, maar daar trok onze 23-jarige landgenoot zich weinig van aan. Dewulf toonde zich in de beginfase bijzonder gretig en probeerde met onder meer Floris De Tier en Dimitri Claeys weg te glippen. Het Belgische trio en hun kompanen werden al snel weer gegrepen, maar even later probeerde Dewulf het nog een keer.

Kopgroep van zestien met drie Belgen

Deze keer had de jongeling van AG2R-Citroën meer succes. Dewulf kreeg negen anderen mee, met daarbij enkele heel interessante namen. Romain Bardet en bollenman Michael Storer, respectievelijk goed voor één en twee ritzeges in deze Vuelta, glipten samen met hun DSM-teamgenoot Chris Hamilton mee. Clément Champoussin, Jan Hirt, Jesús Herrada, Nicholas Schultz, Mark Padun en Matteo Trentin vervolledigden de kopgroep.

Even later breidde de kopgroep nog verder uit. Nog zes renners kwamen aansluiten, met daarbij twee Belgen: Floris De Tier was opnieuw van de partij, ook Sylvain Moniquet ging mee naar voren. Met ook nog Lilian Calmejane, Daniel Navarro, Mikel Bizkarra en Ryan Gibbons kregen we zestien leiders.

Jumbo-Visma gaf de kopgroep al snel een voorsprong van 10 minuten cadeau. Met een zeer pittig tweede deel van de rit - alle vijf gecategoriseerde hellingen bevonden zich na halfweg - was dat ook nodig als de kopgroep kans wilde maken op ritwinst. Voor Michael Storer telde dan weer vooral het veiligstellen van de bergtrui: op de Alto de Mabia - de eerste helling van de dag - pakte hij meteen de volle buit.

Lopez en Bernal eraf

Op weg naar de volgende klim, de Alto de Mougas, rukten Trentin, Bardet, Gibbons en Calmejane zich los uit de kopgroep. Storer kwam nadien ook aansluiten, maar ook in het peloton werd intussen stevig gekoerst. Adam Yates viel aan, en bij een volgende versnelling vielen zowaar slachtoffers. Miguel Angel Lopez, derde in de stand, kon niet mee. Ook Giro-winnaar Egan Bernal moest passen.

Voorin bleek intussen dat Ryan Gibbons de sterkste was. De Zuid-Afrikaan van UAE Team Emirates nam in zijn eentje de handschoen op tegen de rest van het peloton, de andere vluchters werden aan de voet van de slotklim ingelopen.

Ook Gibbons werd kort voor het einde ingelopen, al gebeurde dat na een bizar en spectaculair spelletje jojo met de favorieten. Zelfs een andere vroege vluchter, Mikel Bizkarra, kwam zich nog ermee bemoeien. Roglic, Mas, Yates en Haig leken het nadien toch onder hun vieren te gaan beslissen, tot nog een andere vluchter terugkwam: Clément Champoussin ging erop en erover, ook Bizkarra probeerde nog mee te gaan. Champoussin won met wijd opengesperde mond voor het eerst in zijn profcarrière.

Zes seconden achter Champoussin werd Primoz Roglic tweede. Hij pakte nog een handvol seconden op de andere favorieten en kan met enkel nog een tijdrit naar Santiago de Compostella voor de boeg nauwelijks nog bijgehaald worden. Enric Mas volgt op 2’38”, de nieuwe nummer drie Jack Haig telt al 4’48” achterstand.